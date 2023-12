„De Hämme“ moderiert: Das erste Weihnachtssingen steigt am Freitag in Lahr

Das erste Weihnachtssingen steigt am Freitag in Lahr

1 Martina Fräßle (von links), Marlies Llombart und Alwine Wille haben – zusammen mit Bettina Richter-Klahs (fehlt auf dem Bild), das erste Adventssingen in der Kirche Sancta Maria vorbereitet. Foto: Baublies

Hunderte Lahrer sollen mitmachen: Ein Quartett des Gemeindeteams Sancta Maria organisiert am Freitag das erste Weihnachtssingen in der Stadt. Helmut „Hämme“ Dold wird durch das Programm führen, bei dem der Spaß im Vordergrund steht.









Link kopiert



„Lahr singt!“ So heißt die Einladung von Martina Fräßle, Marlies Llombart, Alwine Wille und Bettina Richter-Klahs vom Gemeindeteam Sancta Maria. Das „Weihnachtsliedersingen für Klein und Groß“ ist in Lahr neu und steigt am Freitag, 22. Dezember, von 17 Uhr an in der Kirche Sancta Maria.