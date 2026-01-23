Ob als Lehrling in der Apotheke oder später auf großen Bühnen: Angelika Mann liebte den Publikumskontakt. Sie war eine der bekanntesten Sängerinnen in der DDR, aber auch nach dem Mauerfall gefragt.
Berlin - Angelika Mann, eine der bekanntesten Künstlerinnen mit DDR-Wurzeln, ist tot. Die Sängerin und Schauspielerin starb Mittwoch im Alter von 76 Jahren, wie ihre Familie der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Mann - die wegen ihrer Körpergröße von 1,49 Meter auch "die Lütte" genannt wurde - stand mehr als ein halbes Jahrhundert auf der Bühne, auch als Kabarettistin und Moderatorin.