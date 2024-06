1 Jürgen Klinsmann im Dazn-Interview mit Lena Cassel. Foto: Europa-Park

Der „Vater des Sommermärchens“ Jürgen Klinsmann ist in den Europa-Park gekommen, um die Auftaktfolge der neuen Fußballshow „Welcome Europe“ zu drehen.









Mit der Fußballshow „Welcome Europe“ begleitet die Sport-Entertainment-Plattform „Dazn“ die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. In der Auftaktfolge am 12. Juni ist Welt- und Europameister Jürgen Klinsmann zu Gast. Gedreht wurde dafür im Europa-Park, wo der „Vater des Sommermärchens“ gemeinsam mit vielen ehemaligen Mitspielern des Europameister-Teams 1996 ein großes Wiedersehen feierte, erklärt der Park in einer Mitteilung.