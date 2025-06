Ungewöhnlicher Börsentag am 19. Juni: Während in Frankfurt normal gehandelt wird, bleibt New York geschlossen. Im Fall einer Eskalation in Nahost kann man dort nicht verkaufen.

Der Feiertagskalender kann für Anleger eine Herausforderung sein. Während einige Feiertage zu einer landesweiten Schließung der Börsen führen, wird an anderen Tagen ganz normal gehandelt.

Eine häufig gestellte Frage in diesem Zusammenhang betrifft Fronleichnam. Kann man an diesem Tag Aktien kaufen und verkaufen? Die Antwort ist nicht überall dieselbe und hängt vom jeweiligen Börsenplatz ab.

Lesen Sie auch

Börsenhandel an Fronleichnam

Obwohl Fronleichnam, das 2025 auf den 19. Juni fällt, in mehreren deutschen Bundesländern wie Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein gesetzlicher Feiertag ist, müssen Anleger keine Handelspause einlegen. Die deutschen Handelsplätze, einschließlich der Frankfurter Wertpapierbörse und der elektronischen Handelsplattform Xetra, haben an Fronleichnam regulär geöffnet.

Es ist also uneingeschränkt möglich, an diesem Tag Aktien und andere Wertpapiere zu handeln. Anleger sollten jedoch beachten, dass an solchen Feiertagen der Späthandel an der Börse Frankfurt für Aktien, Fonds und ETFs um 20 Uhr MEZ endet. Strukturierte Produkte sind laut Xetra bis 22 Uhr handelbar.

USA: Kein Börsenhandel wegen „Juneteenth“

Ein Blick über den Atlantik zeigt ein anderes Bild. Während Fronleichnam („Juneteenth“) in den USA keine Bedeutung als Feiertag hat, fällt das Datum im Jahr 2025 mit einem anderen wichtigen Gedenktag zusammen: „Juneteenth“. Dieser Tag, der an das Ende der Sklaverei in den Vereinigten Staaten erinnert, ist ein offizieller Börsenfeiertag.

Daher bleiben die New York Stock Exchange (NYSE) und die NASDAQ am Donnerstag, 19. Juni 2025, komplett geschlossen. An diesem Tag ist in den USA kein Aktienhandel möglich. Der Dax ist also „allein zu Haus“.

Feiertagshandel an der Börse (19. Juni 2025, Fronleichnam)

Xetra: 09:00 – 17:30 Uhr MEZ.

USA (NYSE / NASDAQ): Geschlossen (Feiertag „Juneteenth“)

Österreich (Wiener Börse): 09:00 – 17:30 Uhr MEZ.

Schweiz (SIX Swiss Exchange): 09:00 – 17:30 Uhr MEZ.

Schweiz und Österreich: Börse geöffnet

Auch in den Nachbarländern Österreich und Schweiz können Anleger an Fronleichnam aktiv sein.

In Österreich ist Fronleichnam zwar ein gesetzlicher Feiertag, die Wiener Börse hat an diesem Tag jedoch geöffnet. Er wird als zusätzlicher Handelstag geführt, was bedeutet, dass der Kauf und Verkauf von Aktien wie an einem normalen Wochentag möglich ist.

In der Schweiz ist Fronleichnam kein nationaler Feiertag und demzufolge auch kein Börsenfeiertag. Die SIX Swiss Exchange in Zürich hat an diesem Tag regulär geöffnet. Die Liste der handelsfreien Tage für die Schweizer Börse im Jahr 2025 enthält Fronleichnam nicht. In Tel Aviv wird unterdessen von Sonntag bis Donnerstag gehandelt, freitags und samstags bleibt die Börse dort zum Sabbat geschlossen.

Börse vor „Juneteenth“ in ruhigem Fahrwasser?

Es ist für Investoren stets ratsam, sich vorab über die spezifischen Feiertagsregelungen der jeweiligen Handelsplätze zu informieren. Im Fall von extremen Marktturbulenzen durch Ereignisse wie Krieg kann der Handel im Prinzip auch zeitweise ausgesetzt werden, bis sich die Lage wieder einigermaßen beruhigt. Am letzten US-Handelstag vor „Juneteenth“ bewegte sich der Dow Jones (DJIA) jedoch in relativ ruhigem Fahrwasser (Stand: 15:40 Uhr MEZ).