Das deutsche Davis-Cup-Doppel startet mit einem unglaublichen ersten Satz, gerät aber plötzlich gegen Außenseiter Peru ins Wanken. Dennoch glückt am Ende der Sieg. Die Ambitionen sind groß.

Düsseldorf - Nach einem kuriosen Punkt im Doppel haben die deutschen Tennisspieler im Davis Cup vorzeitig Peru besiegt und den ersten Schritt zur erneuten Finalrunden-Teilnahme geschafft. Kevin Krawietz und Tim Pütz holten am zweiten Tag der Begegnung nach einem furiosen Beginn mit dem mühsamen 6:0, 2:6, 6:4 gegen Ignacio Buse und Arklon Huertas del Pino den notwendigen dritten Punkt. Damit machte das Duo in Düsseldorf den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde perfekt.

Nach der Demontage im ersten Satz kam unerwartet Spannung auf. Mit nur drei abgegebenen Punkten hatten die früheren US-Open-Finalisten ihre Gegner im ersten Abschnitt überrollt - eine solche Dominanz ist selbst bei einer Höchststrafe eine Seltenheit.

Aus dem Nichts verlor das Duo gegen die Außenseiter im zweiten Abschnitt die Kontrolle. Im dritten Satz mussten Krawietz/Pütz auch nach dem Break im ersten Spiel enge Situationen überstehen, ehe der vierte Matchball die Entscheidung brachte.

Im September geht es um die erneute Final-Teilnahme

Am Freitag hatten Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann ihre Einzel jeweils souverän in zwei Sätzen gewonnen. Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev fehlt in dieser ersten Qualifikationsrunde nach seinem Halbfinal-Aus bei den Australian Open noch erwartungsgemäß.

Mitte September geht es gegen Dänemark oder Kroatien um die Teilnahme an der Finalrunde. In der spielen dann im November in Bologna die acht besten Nationen um den Davis-Cup-Titel.