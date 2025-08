168 Jugendliche haben an der David-Würth-Schule in Schwenningen verschiedene Abschlüsse von der Mittleren Reife bis zum Abitur erreicht.

Mit Stolz und Freude hat die David-Würth-Schule in Schwenningen 168 Schülerinnen und Schüler in einer festlichen Abschlussfeier verabschiedet.

In der Alleenturnhalle nahmen die Absolventen ihre Zeugnisse entgegen – begleitet von Applaus, anerkennenden Worten und der Unterstützung zahlreicher Eltern und Lehrkräfte.

Die Abschlüsse waren so vielfältig wie umfangreich: Insgesamt 31 Schüler erreichten die Mittlere Reife, während 118 die Fachhochschulreife erlangten.

Drei Absolventen erhielten die fachgebundene und 16 legten erfolgreich die allgemeine Hochschulreife ab. Besonders erfreulich: 67 Absolventen sicherten sich zusätzlich den schulischen Berufsabschluss „Staatlich geprüfte/-r Wirtschaftsassistent/-in“.

Fremdsprachen gelernt

Auch sprachlich zeigten sich die jungen Leute stark. Im Berufskolleg Fremdsprachen wurden 19 KMK-Zertifikate verliehen – sieben in Spanisch und zwölf in Englisch.

Die Leistungen wurden mit 25 Loburkunden und elf Preisen besonders gewürdigt.

Sie schlossen das Berufskolleg Fachhochschulreife mit Auszeichnungen ab (von links): Theresa Basler, Jule Heinecke, Lea Müller, Elisa Glunk, Leonnard Helm und Sinan Gökkaya mit Klassenlehrerin Patricia Lehmann. Foto: Schule

In ihren Ansprachen würdigten Schulleiterin Michaela Grade und Abteilungsleiter Michael Fritzsche nicht nur die Erfolge der Absolventen, sondern auch deren Entwicklung während der Schulzeit. Michaela Grade betonte die Fähigkeit der Schüler, „die Balance zwischen Engagement und Entspannung“ gefunden zu haben – eine Eigenschaft, die sie künftig im Berufsleben begleiten sollte. Fritzsche hob hervor, dass die Schüler zum ersten Mal in ihrem Leben vor einem echten Neuanfang stehen und in ihrer Schulzeit das erforderliche Rüstzeug für dessen Bewältigung erworben haben.

Gelegenheit zum Austausch

Für die musikalische Untermalung sorgte die Abiturientin Zarah Demuth mit ihrer Gitarre, die mit ihren Stücken zur festlichen Stimmung beitrug. Nach dem offiziellen Teil bot sich bei Getränken und anregenden Gesprächen Gelegenheit zum Austausch und Abschiednehmen. Viele der Absolventen beginnen nun ein Studium oder eine Ausbildung, während andere der Schule treu bleiben und weitere Abschlüsse anstreben.

Mittlerer Bildungsabschluss – zweijährige Berufsfachschule: Hanan Ahmed, Adnan Begic, Maike Bohn, Vlad Brasevan, Ilayda Cinko, Alexandra Cujba (Lob), Rucin Cuma, Israa Habib (OB-Preis), Fatima Hamdane (Lob), David Hermann, Jessyka-Barbara Huba, Emerhan Izet, Korbmacher, Maria Krasmik, Ergita Kurti, Ilaria Lenti, Luis Miske, Chiara Niedziella (Lob), Angel Nikolov (Preis), Arian Osmani, Onur Yasar Öztürk, Damian Peric, Rawan Qetesh, Konstantin Schmidt, Michael Schmidt, Shanjai Sivakumar, Lilian Tafilaj, Efekan Taskiran, Tihomir Uzunov, Evgenij Ventsler, Kristin Wilhelm.

Für ihre Leistungen an der Berufsfachschule Wirtschaft ausgezeichnet (von links): Klassenlehrer Roland Schienle mit Angel Nikolov, Alexandra Cujba, Fatima Hamdane und Israa Habib. Foto: Schule

Fachhochschulreife – Kaufmännisches Berufskolleg II: Diana Ausi, Tim Balke, Miriam Balog, Zoe Bartler, Alexander Basters, Bastian Beck (Lob), Leonie Behnkost, Dajana Bobb (Lob), Chayenne Bogdanovic, Jolina Brugger, Tim Dippong, Ayhan Erdogan, Mustafa Erdogan, Karam Farman, Monika Fleming (Preis), Marlon Freitag, Marcel Funk, Nele Grassl, Sarah Gregor (OB-Preis), Acelya Gül, Maximilian Held, David Hofmann, Noah Holland, Sidney Horvat, Lukas Horvath, Alketa Igrishta, Ellen Isaak, Mara Jänisch, Isteevan Kheder, Marko Kokanovic, Canay Kolcu, Nils Lewandowski, Celina Maier, Enis Neziraj, Patrick Paiusan, Viktoria Peters, Jessica Philipp, Stefania Prisacaru, Anna, Pushkin, Lisa Rausch, Jason Reisbich, Leonie Rosenauer, Diana Schirinkin, Nadgee Schrenk, Leni Schuhmacher, Erik Schuler, Tabea Schuler, Sofia Schütz, Melisa Serin (Lob), Melisa Sheta, Simon Siegel, Zerilnaz Simsek (Lob), Aleyna Su, Alonso JoelVarona, Amrit Vriyah (Lob), Tristan Wichmann, Felix Würthner.

Bendeten das Kaufmännische Berufskolleg II mit besonderen Leistungen (von links): Klassenlehrerin Sofia Pantelidou mit Sarah Gregor, Dajana Bobb, Bastian Beck und Melisa Serin sowie Fachlehrer Simone Carella. Foto: Schule

Zweijähriges Berufskolleg Fremdsprachen: Waad Aljawabra, Luna Alkhatib (Preis), Tara Aslam, Ibrahim Bayrakcioglu, Samuel Beier, Anne-Sophie Bleibel, Laura-Asya Bozkirli, Julia Ciolek (Lob), Annabell Hackenjos (Lob), Samira Hörndlhofer (OB-Preis), Nicole Kemler, Anjali Liyanaarachchi (Lob), Elina Lorenz (Lob), Lydia Mauch, Fatima Mourad (Lob), Thomas Radkewitsch, Julia Raiber, Kristina Rehberg, Kira Riffel, Lara Schlude, Noah Totaro, Vincenzo Veronese, Jay Lu Wahl, Ditjona Xhelili, Adrijan Zugec, Darija Zugec.

Zweijähriges Berufskolleg Wirtschaftsinformatik: Christian Abermeth, Nawal Abou Al Laban, Carla-Thereza Barth, Jennifer Boghean, Eleftheria Dimitriadis, Garbuz Artiom (Preis), Lukas Hess, Nikos Heupel, Sarah Livadic (OB-Preis), Anastasia Maksimow, Vivien Müller, Lasse Naumann, Anas Outtas, Petra Pavkovic, Joanna Schirling (Preis), Elias Schleicher, Laurin Strobel (Lob), Joel Unger, Nikola Vasilevikj, David Vig, Richard Wagner, Fiona Wittmann, Lennart Zehringer.

Bekamen Loburkunden und Preise am Berufskolleg Wirtschaftsinformatik (von links): Artiom Garbuz, Joanna Schirling, Sarah Livadic und Laurin Strobel mit Klassenlehrer Kim Oesterhaus. Foto: Schule

Einjähriges Berufskolleg Fachhochschulreife: Theresa Basler (OB-Preis), Cosima Engesser, Fabian Erndle, Alen Gassan, Elisa Glunk (Lob), Sinan Gökkaya (Lob), Jule Heinecke Jule (Lob), Leonnard Helm (Lob), Lea Müller (Lob), Sandra Schäfer (Lob), Alysee Weiss, Thyda Yin.

Erhielten an der Wirtschaftsoberschule eine Auszeichnung (von links): Klassenlehrer Tobias Pleger mit Kevin Kunn, Marisa Zimmermann, Leonie Herzer, Damian Heler, Emanuel Jäger, Zara Cetin und Matthias Ernert. Foto: Schule

Abitur – zweijährige Wirtschaftsoberschule: Nele Arnold, Yannick Bausch, Kevin Bechthold, Annkatrin Bertram, Zara Cetin (Preis für politische Bildung), Zarah Demuth, Matthias Ernert (Lob, Chemiker-Preis), Hanna Grimm, Michelle Hagin, Joshua Hahn, Fatih Hamurcu, Damian Heler (Lob), Leonie Herzer (Lob), Emanuel Jäger (Lob), Chemiker-Buchpreis), Max Kalkbrenner, Kevin Kunn (Lob, Scheffelpreis), Stella Libuda, Martin Alex Rico, Marisa Zimmermann (OB-Preis, Mathematik-Preis)