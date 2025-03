Gänsehaut mit David Garrett in der Schleyer-Halle

Haus für Film und Medien Stuttgart Die Welt neu sehen

Lars Henrik Gass ist Gründungsdirektor am Haus für Film und Medien in Stuttgart, das 2029 eröffnen soll. Was dieser Ort für die Stadt und darüber hinaus leisten will, davon hat der Film- und Festivalexperte eine klare Vorstellung. Antrittsbesuch mit Baustellenblick.