Für Dave Calhoun (Links) ist Ende des Jahres Schluss bei Boeing. Foto: imago//AdMedia

Boeing kommt mit seinem wichtigen Verkaufsschlager 737 Max nicht aus der Krise. Jetzt kündigen der Konzernchef und weitere Manager ihren Abgang an.









Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing leitet wenige Wochen nach einem Beinahe-Unglück einen Wechsel an der Konzernspitze ein. Konzernchef Dave Calhoun gebe den Posten Ende des Jahres ab, teilte der US-Konkurrent des Flugzeugherstellers Airbus am Montag mit. Der Flug einer Boeing 737-9 Max von Alaska Airlines am 5. Januar sei für den Konzern ein Wendepunkt gewesen, schrieb Calhoun an die Mitarbeiter. „Die Augen der Welt sind auf uns gerichtet.“