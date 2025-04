1 Monika Bausinger (von links), Christine Mayer und Christine Geisler freuen sich über die Ehrung für ihr ehrenamtliches Engagement. Foto: Verein

Die Mitglieder des Deutschen Alpenvereins Hechingen haben den Vorsitzenden, Thomas Bodmer, im Amt bestätigt. Besonders gewürdigt wurden Monika Bausinger, Christine Mayer und Christine Geisler.









Bei der Hauptversammlung der DAV Bezirksgruppe Hechingen standen in der Mensa des Gymnasiums umfangreiche Wahlen an. Zur turnusmäßigen Wiederwahl stand das Amt des ersten Vorsitzenden Thomas Bodmer an, er wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt.