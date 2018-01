Dautmergen Wanderverein: Helmut Jetter bleibt Vorsitzender

Der Busausflug führte bei Regen nach Dornbirn. Die Wanderfreunde trotzten der schlechten Witterung und erlebten einen interessanten Tag. Im Juli veranstaltete der Verein zum 19. Mal sein Brunnenfest mit Entenrennen.

Jetter berichtete zudem über weitere Aktivitäten des Vereins: So wurde an Ostern der Dorfbrunnen geschmückt, und die aufgestellten Bänke wurden in Schuss gehalten.

Schriftführerin Inga Lengsfeld ging detailliert auf die Wanderungen und Veranstaltungen ein. Kassenwart Wolfgang Kraft berichtete über einen leicht gestiegenen Kassenstand.

Die Kassenprüfer Gudrun Lange und Egbert Schink bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Bürgermeister Hans Joachim Lippus lobte den Verein und dankte den Verantwortlichen für die Arbeit.

Helmut Jetter wurde als Vorsitzender für weitere zwei Jahre gewählt. Ebenfalls bestätigt wurden Schriftführerin Inga Lengsfeld sowie Frank Wager, Dorothee Pannenberg, Rudi Magg und Thomas Weber als Beisitzer.