Tolle Aussichten weit ins Land hat man auf dem Premium-Wanderweg "GuckinsLand" bei Markdorf. Dies können die 14 Personen des Wandervereins Dautmergen bestätigen, die die Tour nun absolviert haben. Das Wanderwetter war ideal, nur die Sicht ganz in die Ferne ließ etwas zu wünschen übrig – aber Bodensee und Alpen konnten zumindest schemenhaft erkannt werden. Die Wanderung begann in Markdorf-Möggenweiler; nach Passieren eines historischen Wasserspeichers folgte der Aufstieg auf den Gehrenbergturm. Weiter ging es über die "Rutsche", einen durch ein Erdbeben entstandenen Abgrund, und vorbei an Gehöften zum "Linzgaublick" und "5-Länder-Blick" ehe nach viereinhalb Stunden Ausgangspunkt wieder erreicht war. Foto: Verein