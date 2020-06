Dautmergen Stromausfall nach Blitzschlag

Nach etwa einer halben Stunde hatte die Bereitschaft der Netze BW die Fehlerstellen lokalisiert. Durch Umschaltungen konnten alle Haushalte und Betriebe nach rund einer Stunde wieder ans Netz gehen.

Der Defekt in Dautmergen wurde am Samstag behoben. In Ratshausen wird an diesem Montag die Schadensstelle geortet, bevor auch dort die Reparatur stattfinden kann.