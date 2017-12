Dautmergen "Rössle"-Abbruch und Schuppen für Bauhof

Dautmergen. Auch für das Haushaltsjahr 2018 ist keine Kreditaufnahme geplant. Lippus betonte gegenüber unserer Zeitung, dass die Gemeinde trotz der Investitionen in Höhe von zwei Millionen Euro in den vergangenen sechs Jahren die Schulden zurückgefahren habe. Gleichzeitig hob er hervor, dass die Gemeinde auch künftig größere Investitionen zu stemmen habe – etwa in Sachen Breitbandausbau und Hochwasserschutz an der Schlichem.

Die Gemeinde habe zu Beginn des neuen Jahrs Schulden in Höhe von 140 000 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 330 Euro entspreche. Die Rücklagen hingegen beliefen sich auf 150 000 Euro. Erfreulich sei zudem, dass die Einwohnerzahl Dautmergens in den vergangenen vier Jahren um sieben Prozent von 405 auf jetzt 430 angestiegen sei. So habe man seit 2013 acht Bauplätze an Auswärtige und Einheimische verkauft, während zuvor acht Jahre lang kein einziger Platz veräußert werden konnte.

Im Verwaltungshaushalt mit einem Volumen von 945 000 Euro soll im kommenden Jahr ein Überschuss von rund 30 000 Euro erwirtschaftet werden, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann. Vier Besonderheiten zeichneten den Verwaltungsetat aus: 3000 Euro seien für das neue Jagdkataster eingeplant, 6000 Euro für die Umstellung der Haushaltsführung vom kameralistischen System auf Doppik, was Lippus eine "unsägliche Geschichte" nannte, 30 000 Euro für das Gemeindearchiv sowie 20 000 Euro im Rahmen der Eigenkontrollverordnung.