Dautmergen Richterin: "Das ist ein Grenzfall"

Um was geht es? Wie berichtet, hat der Beklagte am Bauhofgebäude eine Überwachungskamera installiert, mit der er seinen Hauseingang überwacht. Mit der Kamera, so sieht es indes Bürgermeister Hans Joachim Lippus, könne auch der öffentliche Eingang zum Bauhofgebäude beziehungsweise zum dortigen Mehrzweckraum eingesehen werden. Daher will die Gemeinde vor Gericht erreichen, dass die Kamera abmontiert oder aber anders installiert wird.

"Da geht es um die Abwägung zwischen privaten Sicherheitsinteressen und einem erhöhten Überwachsdruck", betonte Gauß. Weil sie davon ausgeht, dass, egal wie sie entscheide, eine der Parteien Berufung einlege, schlug sie einen Vergleich vor, der beiden Interessen gerecht werde. Sie regte an, bei Kostenteilung einen Sichtschutz zwischen dem privaten und öffentlichen Gebäudeteil zu installieren. Damit sei gewährleistet, dass die private Kamera den Bauhof-Zugang nicht mehr erfassen könne.

Zuvor hatte das Amtsgericht auf Antrag des Anwalts der Gemeinde einen Sachverständigen gehört. Dieser führte unter anderem aus, dass es nicht möglich sei, nur aufgrund der Stellung des Gehäuses feststellen zu können, welcher Bereich von der Kamera erfasst werde. "Man kann die Brennweite verstellen, ohne dass dies von außen sichtbar ist." Auch ob die Kamera aktiv sei, sei auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Die Kabel könnten auch innerhalb der Halterung verlaufen.