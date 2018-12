Dautmergen Narren freuen sich auf Umzug und Party

Am Samstag, 12. Januar, sind die Narren beim Hexentanzwettbewerb in Erlaheim dabei, am Freitag, 18. Januar, beim Brauchtumsabend in Zimmern unter der Burg; dort feiert die Zunft ihr Jubiläum.

Zahlreiche Gruppen ziehen wieder durch die Gemeinde

Weiter geht es am Samstag, 19. Januar, mit der Narrenparty in Täbingen. Am Samstag, 26. Januar, steht der große Nachtumzug in Rosenfeld an.