Dautmergen (bv). Der Gemeinderat Dautmergen hat in nichtöffentlichter Sitzung beschlossen, Berufung gegen das Uteil des Amtsgerichts Balingen in Sachen Kamerastreit einzulegen. Wie berichtet, ist die Gemeinde gegen eine am privaten Teil des Bauhofs angebrachte Überwachungskamera vorgegangen, weil diese auch den öffentlichen Eingangsbereich zum Mehrzweckraum abscanne. Das Gericht erkannte indessen keinen "Überwachungsdruck". Es sei nicht zu beweisen, dass der öffentliche Bereich mit der Kamera überwacht werde. Nun landet der Rechtsstreit vor dem Landgericht Hechingen.