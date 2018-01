Das zweite Turnier im Rahmen des diesjährigen Master-Binokelwettbewerbs hat am Dreikönigstag im Bürgerhaus in Dautmergen stattgefunden. Von den 48 teilnehmenden Spielern konnte sich zum Schluss Hubert Dehner vor Gaby Weinmann sowie Günter Merz durchsetzen. Das nächste Turnier findet am Sonntag, 14. Januar, in Täbingen statt. Foto: Schübel