Dautmergen Hexen-Ball und Umzug

Die beiden Vorsitzenden Marion Peter und Andreas Kappeler sind bereits mit den Vorbereitungen für den Hexenball beschäftigt. Viele Zünfte werden erwartet. So freut sich die Zunft über das Kommen der Täbinger Liacht­hexa, der Narrenzunft Böhringen, der Walpurga Hexen aus Gruol, der Riadbach-Hexa aus Geislingen, der Rosenfelder Wei-Berg-Hexen, der Molkekär-Kälble aus Isingen sowie der Oachberghexa aus Erlaheim. Das Programm wird durch die teilnehmenden Zünfte sowie den Gastgeber selbst gestaltet. Nach den Auftritten der Hästräger heizt DJ Seaman dem Publikum ordentlich ein. Es wird bewirtet.

Die Narrenzunft Dautmergen ist in diesem Jahr außerdem bei acht externen Fasnetsveranstaltungen in Fluorn-Winzeln, Heinstetten, Rosenfeld, Binsdorf, Böhringen, Heiligenzimmern und Gösslingen zu Gast. Den abschließenden Höhepunkt der Fasnets-Saison in Dautmergen bilden traditionell der bunte Abend am Sonntag, 11. Februar, die Kinderfasnet am Rosenmontag, 12. Februar, sowie der große Umzug am Fasnetsdienstag, 13. Februar.