Dautmergen (bv). Die Gemeinde Dautmergen wird ihre gegen das Urteil des Balinger Amtsgerichts in Sachen Überwachungskamera am Bauhofgebäude eingelegte Berufung zurückziehen. Dies habe das Gremium in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, sagte Bürgermeister Hans Joachim Lippus. Wie berichtet, war die Gemeinde gegen die am privaten Teil des Bauhofgebäudes angebrachte Überwachungskamera vorgegangen, weil durch diese auch der Eingangsbereich zum Mehrzweckraum im Obergeschoss überwacht werden könne. Das Amtsgericht hatte gegen die Gemeinde geurteilt.