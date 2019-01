Dautmergen Ein Turnier mit zwei Siegerinnen

Da die diesjährige Masters-Serie nur noch aus den zwei Turnieren in Leidringen und in Dautmergen bestand, konnte an diesem Abend auch gleich der Mastersieger gekrönt werden. Es wurden die erspielten Punkte aus Leidringen und Dautmergen zusammen gezählt. Am Ende stand Larissa Weckenmann als Masters-Siegerin 2018/19 mit insgesamt 16 110 erspielten Punkten fest und durfte sich über einen Gewinn von 100 Euro freuen. Der zweite Rang ging mit 15 730 Punkten an Gaby Weinmann, die noch 50 Euro einheimste. Dritter wurde Eugen Huonker mit 14390 Punkten; er nahm 30 Euro Gewinn mit nach Hause.