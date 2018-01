Dautmergen Dautmergen wächst weiter

Lippus wies darauf hin, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren acht Bauplätze verkauft habe. Allein 2017 seien es drei gewesen: "Zuvor haben wir über längere Zeit hinweg keinen Platz verkaufen können." Durch die familienfreundliche Politik sei die Einwohnerzahl von unter 400 zu Beginn seiner Amtszeit auf nunmehr 425 und damit um mehr als sechs Prozent gestiegen. Dies zeigt laut Lippus, dass in Dautmergen Bedarf an neuem Bauland besteht.

Dabei setze die Gemeinde aber auch auf die Innenentwicklung. Als Beispiele nennt Lippus das Gasthaus Burg sowie den geplanten Abbruch des ehemaligen Gasthauses Rössle. Auf dem dortigen Areal soll ein neues Gebäude mit mehreren Wohnungen entstehen.