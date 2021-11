1 Die Tribergerin Aline Rotter-Focken ist Kandidatin für die "Sportlerin des Jahres". Foto: Woitas

Eine Wahnsinns-Saison liegt hinter der Ringerin Aline Rotter-Focken aus Triberg – und neue Abenteuer kommen auf die Goldmedaillengewinnerin von Tokio zu.















Erst einmal ist sie eine der heißesten Kandidatinnen bei der Ehrung "Sportler des Jahres" in Baden-Baden kurz vor Weihnachten. "Die Veranstaltung wird stattfinden", sagte am Dienstag ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann – trotz Corona. In welchem Rahmen die Ehrung über die Bühne gehen wird, ob mit oder wie im letzten Jahr ohne Publikum und "unter Studio-Atmosphäre" mit nur wenigen geladenen Gästen – darauf wollte er sich auf einer Vorab-Pressekonferenz in Baden-Baden nicht festlegen lassen.

"Eine riesige Ehre"

"Es ist eine riesige Ehre, im Kreis derer zu sein, die gewählt werden können", sagt Rotter-Focken. Einen Traum hat sie auch: "Ich glaube, dass es noch nie ein Ringer oder eine Ringerin in die Top drei geschafft hat." Also wird es am 19. Dezember im Kurhaus Baden-Baden bei der 75. Wahl endlich einmal Zeit, wobei natürlich Titelverteidigerin Malaika Mihambo wieder favorisiert zu sein scheint. Für Aline Rotter-Focken wäre eine solche Ehrung "die Kirsche auf der Sahne", wie sie sagt, obwohl ihr märchenhaftes Jahr 2021 ihr manchmal "so filmreif, fast kitschig" vorkommt. Aber auch ohne Ehrung "ist es ein toller Abschluss. Das wird meine letzte Veranstaltung dieser Art sein".

"Ich bin megafaul geworden"

Denn in Zukunft stehen Job – sie tritt im Januar ihre Stelle als Leistungssportreferentin beim Deutschen Ringer-Bund an – und Familie – sie erwartet im Mai ihr erstes Kind – im Vordergrund. Der Sport ist dabei nach ihrem Rücktritt im Sommer sehr schnell aufs Abstellgleis geraten. "Ich bin megafaul geworden", gibt die Tribergerin zu, "ich mache nur noch, was nötig ist." Das hatte sie sich zwar anders vorgestellt, aber über ihren Rücktritt ist sie nach wie vor froh: "Ich habe immer gesagt, ich will nicht aufhören, wenn der Körper total kaputt ist." Wenn jetzt noch die Krone von Baden-Baden dazukäme, wäre das wahrlich filmreif. Und kein Stück kitschig.

Viel Rummel nach Olympia-Gold

Dass sie so "megafaul" geworden ist, liegt nicht nur am Spannungsabfall nach der Karriere. "Ich dachte eigentlich, ich bin danach weiter voll fleißig", berichtet sie, "aber den ganzen Rummel nach dem Olympia-Gold habe ich nicht erwartet." So war es für die Tribergerin "schwierig, den richtigen Rhythmus zu finden", weil sie viel unterwegs war. Und so genießt sie es zwar, "mal nicht so professionell zu sein", aber auch wenn ihr schon 2016 klar war, dass nach 2020 (wegen der Olympia-Corona-Verschiebung 2021) Schluss sein würde, fehlt ihr natürlich etwas: "Das Ringen, der Sport, die Leute."

Nachwuchs: Bitte nicht Fußballer werden!

Was den Nachwuchs angeht, der sich witzigerweise exakt zum Geburtstag der Mama ankündigt, muss der nicht unbedingt Ringer oder Ringerin werden, auch wenn nicht nur Mama Aline, sondern auch Papa Jan als langjähriger Bundesligaringer diesem Sport mehr als zugetan ist. "Es muss ja nicht unbedingt Fußball sein", meint die Tribergerin lachend, weil sie nicht gerne frierend am Spielfeldrand stehen möchte: "Es darf durchaus eine Hallensportart sein." Und sollte es doch Ringen werden, würden sich Papa und Mama zwar nicht dagegen wehren, das Training aber würden sie auf jeden Fall in die Hände anderer legen – zum Schutz des eigenen Nachwuchses: "Dafür sind wir zu ehrgeizig!"