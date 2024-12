Dauerthema in Schiltach: Neue Entwicklung in Sachen Sportplatz-Abgang

Neue Entwicklung in Sachen Sportplatz-Abgang

Dauerthema in Schiltach

1 Schiltachs Bürgermeister Thomas Haas am Abgang des Sportplatzstegs, der nun barrierearm gestaltet werden soll. Foto: Niklas Ortmann

Seit Jahren setze er sich für einen behindertengerechten Abgang am Sportplatzsteg in Schiltach ein, doch verbessert habe sich nichts, klagte Lothar Steinle noch vor zwei Monaten gegenüber unserer Redaktion. Nun kommt Bewegung in die Sache.









Schon seit Jahren ist der Abgang am Sportplatzsteg ein Thema in Schiltach – nicht nur für Bürger Lothar Steinle, sondern auch immer wieder im Gemeinderat. Doch das Gremium hatte das Vorhaben, den Abgang behindertengerecht zu gestalten, auf der Prioritätenliste zurückgestellt – zum Ärger von Steinle, der sich schließlich an unsere Redaktion wandte.