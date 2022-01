Warnung vor Hochwasser in Teilen Baden-Württembergs

1 Für Teile des Landes liegt eine Hochwasserwarnung vor (Symbolfoto). Foto: imago/masterpress/Markus Prosswitz / masterpress

In der Nacht zum Dienstag fiel im süddeutschen Raum viel Regen, der nun die Pegel der Flüsse und Bäche steigen lässt. Die Hochwasservorhersagezentrale in Baden-Württemberg warnt vor teils starken Wasserstandsanstiegen.















Stuttgart - Die aktuellen Regenfälle sorgen momentan nicht nur für einen grauen Himmel, nun gibt es auch eine amtliche Wetterwarnung vor Dauerregen und eine Hochwasserwarnung für Teile Baden-Württembergs.

In einem aktuellen Lagebericht erklärt die Landesanstalt für Umwelt, dass aufgrund des Regens mit einem Anstieg der Pegel in der Nordhälfte des Landes gerechnet werden muss. Wörtlich heißt es: „Die bis in die Nacht zum Mittwoch vorhergesagten Niederschläge können zu weiteren raschen Wasserstandsanstiegen führen.“ Insbesondere der Nordschwarzwald sei von weiteren „ergiebigen Niederschlägen“ betroffen. Einzelne Überschreitungen der Hochwassermeldewerte seien daher möglich.

Auf dem Länderübergreifenden Hochwasserportal werden der Norden und der Nord-Westen Baden-Württembergs ebenfalls vor Hochwasser gewarnt (Stand 12.30 Uhr). Von einer mittleren Hochwassergefährdung ist die Rede.

Außerdem liegt für Teile des Landes eine amtliche Warnung vor Dauerregen vor. Niederschlagsmengen zwischen 35 und 50 Litern pro Quadratmetern werden erwartet.