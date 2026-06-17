Dauerproblem in Gechingen: Millionen-Kosten und Zweifel – kommt der Hochwasserschutz zu spät?

Nach dem verheerenden Hochwasser 2009 sind Schutzmaßnahmen ein Dauerthema in Gechingen – ohne dass bisher konkret etwas passiert ist. Und nun?
In der Mai-Sitzung sollten Planungsleistungen an die Werkgruppe Grün vergeben werden, die bereits 2014 vom Naturschutz geforderte Untersuchungen zur Planung des Hochwasserschutzes vorgenommen hat. Die Daten solcher Untersuchungen sind für die Planung und für die Genehmigung der Vorhaben sowie die Förderanträge Voraussetzung und haben eine Gültigkeit von fünf Jahren. Heißt, sie sind, auch durch geänderte Gesetzeslagen, längst nicht mehr gültig und müssen neu erhoben werden.