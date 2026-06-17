Dauerproblem in Gechingen: Millionen-Kosten und Zweifel – kommt der Hochwasserschutz zu spät?

Nach dem verheerenden Hochwasser 2009 sind Schutzmaßnahmen ein Dauerthema in Gechingen – ohne dass bisher konkret etwas passiert ist. Und nun?

In der Mai-Sitzung sollten Planungsleistungen an die Werkgruppe Grün vergeben werden, die bereits 2014 vom Naturschutz geforderte Untersuchungen zur Planung des Hochwasserschutzes vorgenommen hat. Die Daten solcher Untersuchungen sind für die Planung und für die Genehmigung der Vorhaben sowie die Förderanträge Voraussetzung und haben eine Gültigkeit von fünf Jahren. Heißt, sie sind, auch durch geänderte Gesetzeslagen, längst nicht mehr gültig und müssen neu erhoben werden.

Der Gemeinderat hat die Vergabe mit 5:5 Stimmen abgelehnt, unter anderem mit dem Argument, dass bei bisher ungeklärtem Grunderwerb für das Hochwasserrückhaltebecken HRB im Althengstetter Tal (Maßnahme M6) die rund 26.000 Euro umsonst ausgegeben sein könnten.

So wurde abgestimmt

Bürgermeister Jens Häußler machte zunächst klar, dass es „heute um eine Richtungsentscheidung und eine Weichenstellung“ für den Hochwasserschutz (HWS) gehe, es werde kein Baubeschluss gefasst. Häußler betonte, dass es keinen Rechtsanspruch für HWS gibt, aber wohl einen moralischen für Schultes und Gemeinderat.

Wichtigster Punkt im vierteiligen Beschlussantrag, über den namentlich abgestimmt wurde, war das „Bekenntnis“, HWS-Maßnahmen (sowohl die lokalen M1 bis M5) wie auch M6, das HRB in Verbindung mit einem neuen Ableitungskanal für Regenwasser bis zum Feuersee, weiter voranzutreiben. Vier Räte fehlten entschuldigt, die Mehrheit stimmte zu, nur Jürgen Groß sagte Nein.

Zum zweiten wurde die Entwurfsplanung zur Maßnahme M6 bei Enthaltung von Groß gebilligt. Im dritten Beschlussteil, bei dem sich Groß ebenfalls der Stimme enthielt, wurde die Verwaltung beauftragt, den für das HRB erforderlichen Grunderwerb zu betreiben sowie die wasserwirtschaftliche Genehmigung und die Förderung, die bis zu 70 Prozent beträgt, zu beantragen. Und im vierten Teil schließlich wurde der Auftrag an Werkgruppe Grün für 25.807 Euro bei Enthaltungen von Groß und Leonard Wilhelm vergeben.

Bis ins kleinste Detail

Dem Beschluss ging zunächst eine ausführliche Darlegung Häußlers zur Notwendigkeit der erneuten landschaftsschutzlichen Untersuchungen voraus. Anschließend erläuterte der planende Ingenieur Gregor Kühn von Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH Baden-Baden (ehemals Wald + Corbe Consulting) im Detail die ganze HWS-Planung und machte erneut deutlich, dass die Maßnahmen M1 bis M5 nur im Zusammenspiel mit M6 funktionieren. Wenn jetzt Grunderwerb, Genehmigungen und Förderantrag auf den Weg gebracht werden, könnten laut Kühn die alle geplanten HWS-Maßnahmen zwischen 2029 und 2032 gebaut werden.

Welche Punkte wurden diskutiert?

Simon Klass ist grundsätzlich und technisch vom HWS überzeugt, hat aber „weiter wachsende Zweifel, dass wir das als Gemeinde hinbekommen bei der ganzen Bürokratie“. Vielleicht komme in fünf Jahren der Denkmalschutz und verlange, dass der Feuersee erhalten werden müsse. „Moralische Verantwortung gibt es nicht nur beim Gemeinderat, sondern auch bei Behörden“, forderte Klass.

Klaus Böttinger bekannte sich zu Verzögerungen durch seine Fraktion GFW in der Vergangenheit. Ihn „stört total“ der separate Ableitungskanal für Niederschlagswasser durch den ganzen Ort, „bei Hochwasser schert sich das Wasser einen Dreck drum, wohin es abfließt“. Er werde jedoch zustimmen, „weil wir den auf jeden Fall machen müssen und so wenigstens eine Förderung bekommen“. Kühn hatte nämlich berichtet, dass der bisherige gemeinsame Schmutz- und Regenwasserkanal auf Sicht wasserrechtlich nicht mehr zugelassen sein werde. Dann müsste ihn die Gemeinde selbst bauen und bezahlen.

Wolfgang Hämmerlin diskutierte mit dem Schultes zu einem Masterplan der Verwaltung für den Grunderwerb, Leonard Wilhelm hatte technische Fragen zum Ableitungskanal und für Jürgen Groß haben die für viel Geld zu bauenden Maßnahmen „bei einem Hochwasser wie 2009 keinen Effekt“, denn sie sind nur für ein hundertjähriges Ereignis HQ100 ausgelegt. „2,8 Millionen Euro Gesamtkosten sind Schulden, die uns jährlich 120-000 Euro Zinsen kosten, da stellt sich mir die Kosten-Nutzen-Frage.“

„Weil wir den Bettelgraben auf jeden Fall machen müssen“ wollte Miguel Pires Marques „jetzt einen Beschluss und dann einen Plan, den wir abarbeiten“, auch wenn er Schmerzen mit dem HRB und den Kosten habe.