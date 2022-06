Brand in Asylbewerberheim 36-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Alpirsbach am Sonntag befindet sich ein 36-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Das gab die Polizei am Freitag bekannt. Es wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.