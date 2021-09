Dauerbaustelle in Horb

1 Baustellen-Eindruck im Juni – nun soll das Neckarbad bald wieder nutzbar sein. (Archiv) Foto: Lück

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Das Neckarbad ist neben der Hochbrücke wohl die Horber "Dauerbaustelle". Die Stadt hatte erklärt, dass im Oktober wieder dort geschwommen werden kann. Wir haben bei der Stadt nachgefragt. Die Antwort lautet Ja und Nein!

Horb - Rudolf Bok verfolgt die Stadtpolitik aufmerksam. Der Nordstetter greift auch mal zur Tastatur, wenn er denkt, dass kritisches Nachfragen notwendig ist. So wie jetzt auch wieder beim Thema Neckarbad, das seit Monaten geschlossen ist. Er verfasste einen offenen Brief an Oberbürgermeister Peter Rosenberger.

Angebot wählen

und weiterlesen. Unsere Abo-Empfehlung: Probeabo Basis 0,00 € Alle Artikel lesen. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € mtl. *

Jederzeit kündbar Jetzt kostenlos testen Jahresabo Basis 69,00 € * Alle Artikel lesen. Ein Jahr zum Vorteilspreis

Danach jederzeit kündbar Jetzt bestellen Bereits Abonnent? Einloggen