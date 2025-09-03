Dauerbaustelle in Dietingen: Wann ist die Ortsdurchfahrt wieder offen?

Seit Monaten läuft die Sanierung der Dietinger Ortsdurchfahrt. Wann sie wieder freigegeben wird, und warum die Umleitung manchen Fahrer einige Euro gekostet hat.
Für die Autofahrer ist sie eine echte Geduldsprobe: die Baustelle in der Dietinger Ortsdurchfahrt. Vor knapp einem Jahr begannen die Arbeiten am ersten Bauabschnitt, seit rund einem halben Jahr wird der zweite Abschnitt saniert – von Straßen über Gehwege bis hin zu neuen Rinnsteinen und Neuverlegungen von Wasserleitungen. Und wie lange dauert es noch, bis die Strecke wieder freigegeben werden kann?