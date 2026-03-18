Dauerbaustelle Filteranlage: Hat das Gechinger Hallenbad überhaupt noch eine Zukunft?

Um die Auftragsvergabe für eine neue Filteranlage wurde im Gemeinderat nochmals kontrovers gerungen.
In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand die im Februar vertagte Entscheidung erneut an. Zwischenzeitlich wurden vom Bauamt Fördermöglichkeiten geprüft mit dem ernüchternden Ergebnis: Es gibt keine, „weil die Maßnahme zu wenig zu einer energetischen Verbesserung des Bads beiträgt“, so Bauamtsleiter Markus Speitelsbach. „Wir sollten das jetzt machen, um das Hallenbad ohne großes Risiko weiterbetreiben zu können“, empfahl er den Räten. Und das mit Blick darauf, dass die dringend notwendige technische wie energetische Sanierung des 50 Jahre alten Bads über ein Contracting-Modell beschlossen wurde, die Gemeinde aber in diesem Prozess noch ganz am Anfang steht. Eine Generalsanierung über Contracting wird deshalb frühestens 2028 beginnen können, so Speitelsbach.