Dauerbaustelle Filteranlage: Hat das Gechinger Hallenbad überhaupt noch eine Zukunft?

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand die im Februar vertagte Entscheidung erneut an. Zwischenzeitlich wurden vom Bauamt Fördermöglichkeiten geprüft mit dem ernüchternden Ergebnis: Es gibt keine, „weil die Maßnahme zu wenig zu einer energetischen Verbesserung des Bads beiträgt“, so Bauamtsleiter Markus Speitelsbach. „Wir sollten das jetzt machen, um das Hallenbad ohne großes Risiko weiterbetreiben zu können“, empfahl er den Räten. Und das mit Blick darauf, dass die dringend notwendige technische wie energetische Sanierung des 50 Jahre alten Bads über ein Contracting-Modell beschlossen wurde, die Gemeinde aber in diesem Prozess noch ganz am Anfang steht. Eine Generalsanierung über Contracting wird deshalb frühestens 2028 beginnen können, so Speitelsbach.

Das sagen die Gemeinderäte Für Leonard Wilhelm (BU) und Nina Benz (GFW) hat sich an ihrer ablehnenden Haltung zur Vergabe nichts geändert. Heike Pfeifle (SPD) und Jürgen Groß (BU) interessierte, ob ein eventueller Contractor die neue Filtertechnik dann weiterbetreiben kann oder „ob das Ausgaben sind, die nachher weg sind“.

Versprechen könne er nichts, sagte Speitelsbach, Ziel sei es aber, dass es in den Contracting-Vertrag reinkommt und es dann in der Gesamtmaßnahme doch noch gefördert wird. „Unter Umständen ist es so, dass nachher alles weggeschmissen wird?“, hatte auch Wolfgang Hämmerlin (BU) Bedenken. Speitelsbach sagte klar Ja, Bürgermeister Jens Häußler relativierte: „Ist möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering.“ Für Martin Pfuhler (GFW) ist es „ein Unding, dass sowas nicht gefördert wird und dazu führt, dass Bäder geschlossen werden müssen.“

So äußert sich die Betriebsleitung

In der Sitzung war Katrin Weigel, die stellvertretende Betriebsleiterin im Hallenbad, anwesend. „Zum Schaltschrank der Filtertechnik (der außerhalb des Bads installiert ist) gehört Chlorgestank“, sagte sie, denn bisher wird mit Chlorgas desinfiziert, um die Verkeimung des Wassers zu verhindern. Sie berichtete, wie oft verkeimte Filter aktuell noch händisch gereinigt werden müssen. „Die neue Filteranlage verhindert die wiederkehrende Verkeimung, die wir aktuell haben“ und das „gefährliche Hantieren mit Chlorgas“ falle weg. Es werde dann mit Chlorgranulat gearbeitet und das gehe künftig automatisch. Das ist dann für Umwelt und Personal besser, so Weigel, „jetzt geht es auch auf meine Gesundheit‘.

Stimmen aus dem Gremium

Einen neuen Aspekt brachte Simon Klass (BU) in die Diskussion. „Es fällt mir schwer, das zu sagen.Es ist traurige Tatsache, dass das Hallenbad keine Zukunft hat. Jeder macht sich Sorgen um den Haushalt, ich auch.“ Wie angespannt die Haushaltslage ist, wurde bei der Diskussion zum Haushaltentwurf vor dem Thema Hallenbad deutlich. Er, Klass, habe den vor einiger Zeit gefassten Beschluss, das Hallenbad zu erhalten, mitgetragen. Jetzt aber „kann ich in sowas nichts mehr rein investieren, auch ist nicht mit Zuschüssen von Land und Bund zu rechnen. Wenn es kaputt geht, machen wir zu.“

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Gerhard Mörk (SPD) bezog sich ebenfalls auf den beschlossenen Erhalt des Bads und sieht Luft bei den Einnahmemöglichkeiten. „Ich sehe die, die von außen kommen (meint beispielsweise die umliegenden Schulen) in der Pflicht, mehr zu bezahlen. Ich möchte möglichst rasch eine Vorlage zur Erhöhung der Gebühren.“ Er werde der neuen Dosiertechnik zustimmen.

Die Erneuerung des Schaltschranks und der Dosiertechnik der Filteranlage wurde an die Firma KWS Technische Dienstleistungen aus Berlin, Filiale Augsburg, für 131 254 Euro mehrheitlich vergeben. Bettina Schöttmer, Wolfgang Hämmerlin, Leonard Wilhelm und Simon Klass (alle BU) sowie Martin Pfuhler (GFW) stimmten dagegen.