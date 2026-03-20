Dauerärgernis in Villingen: Busspur im Benediktinerring ist immer noch nicht repariert

Seit fast einem Jahr ist die Busspur im Benediktinerring in Villingen gesperrt. Das führte jetzt im Technischen Ausschuss zu deutlicher Kritik – auch an die Adresse der Stadt.
Was war passiert? Der aufgerissene Tank eines Linienbusses hatte Ende April 2025 dafür gesorgt, dass das Fahrzeug an der Bushaltestelle am Benediktinerring in Villingen liegen blieb. Der auslaufende Diesel hatte Folgen: Die Feuerwehr war damals im Einsatz, um zu verhindern, dass der Kraftstoff ins Grundwasser gelangt. Die Technischen Dienste unterstützten, die Kreisumweltbehörde musste hinzugezogen werden.