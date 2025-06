Ein durchdringender Alarm raubte am Sonntag auf dem Lindenhof in Oberndorf vielen die Ruhe – und sorgte bei einem Leser unserer Zeitung für Ärger.

Was sich am vergangenen Sonntag an der Rossmann-Filiale auf dem Lindenhof in Oberndorf abspielte, sorgte bei einem Leser unserer Zeitung für Kopfschütteln.

Eigentlich wollte er im nahe gelegenen Ristorante „Delle Rose“ in Ruhe etwas essen und trinken – doch schon bei der Anfahrt wurde er von einer laut heulenden Alarmanlage empfangen.

Wie der Leser in einem Schreiben an unsere Redaktion berichtet, ging der Alarm offenbar von der Rossmann-Filiale in unmittelbarer Nähe aus. Ein Stammgast habe sogar seine Uhr gestellt: Ganze 17 Minuten habe es gedauert, bis zwei Streifenwagen der Polizei eintrafen.

Polizeieinsatz sorgt für Irritation

Doch was danach passierte, sorgte für Irritation: Die Polizei habe offenbar weder Zugriff auf das Alarmsystem noch ein Schlüsselsystem gehabt, um das Gebäude zu betreten. Ein Fahrzeug verließ das Gelände bald wieder, der Alarm heulte weiter – und der Leser verließ genervt die Gegend.

„Wenn die Polizei schon alarmmäßig gerufen wird, muss sie auch die Kompetenz haben, die nervenaufreibende Sirene – vor allem am Sonntag – stillzulegen!“, so sein Fazit. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt Polizeisprecher Patrick Zöller den Einsatz. Die Polizei sei alarmiert worden und habe das Gebäude von außen kontrolliert. „Bis auf den optischen und akustischen Alarm lag kein konkreter Hinweis auf einen Einbruch vor“, so Zöller. Es habe keine Spuren eines gewaltsamen Zutritts oder sonstige Auffälligkeiten gegeben.

Ein Eingreifen in das Gebäude sei daher rechtlich nicht möglich gewesen. „Die Polizei hat keine Schlüsselgewalt für private oder gewerbliche Objekte. Der Zugang erfolgt in der Regel durch Hinzuziehung der verantwortlichen Personen oder entsprechender Dienstleister – in diesem Fall einer externen Sicherheitsfirma“, erklärt Zöller weiter.

Da am Sonntag niemand sofort erreichbar gewesen sei, habe man auf das Eintreffen des Sicherheitsdienstes warten müssen – was sich in diesem Fall über mehrere Stunden zog. Die Einsatzkräfte dokumentierten den Zustand, stellten keine Gefahrenlage fest und verließen schließlich den Ort – obwohl die Sirene weiterlief.

Rossmann bestätigt Fehlalarm

Auch Rossmann bestätigt den Fehlalarm. Pressesprecher Torben Reisgies teilt mit: „Zu keinem Zeitpunkt bestand in irgendeiner Form eine Gefahr für Personen.“ Dass sich die Abschaltung der Sirene über einen längeren Zeitraum hingezogen habe, entspreche nicht den Erwartungen des Unternehmens: „Wir bedauern den Vorfall sehr und werden unsere internen Prozesse noch einmal überprüfen, um sicherzustellen, dass sich ein solcher Fall nicht wiederholt.“