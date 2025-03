Schwenninger Wild Wings Mit Rückenwind ins Saisonfinale

Die Schwenninger Wild Wings haben mit ihrem 7:2-Heimsieg gegen die Löwen Frankfurt eine starke Reaktion auf das schwache Spiel in Straubing gezeigt. Nun will das Team von Headcoach Steve Walker mit Schwung in die letzten Saisonspiele gehen. Schon am Sonntagabend geht es in Iserlohn weiter.