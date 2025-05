Ein grandioser Auftakt zu den Open-air-Festen in Dauchingen war das der FZ-Band auf Schopfelen.

Beim ersten „Sommerfest“ der Dauchinger Vereine passte alles. Sonne pur, blauer Himmel und warme Temperaturen – was will man mehr. Hier spürte man förmlich, dass es die Menschen in die Natur zieht, wo sie unter freiem Himmel oder von den Sonnenstrahlen geschützt unterm Zeltdach ihre erste Grillwurst verzehren konnten.

Gäste aus ganzen Region

Aus der ganzen Region sind die Gäste gekommen, darunter viele Familien mit ihren kleinen Kindern und vor allem Radler – so bildete sich am Rand des Festplatzes ein ellenlanger Fahrradparkplatz.

Gerade die Kinder konnten sich auf den Wiesen austoben, Schaukel und ein kleines Karussell sorgten ebenso dafür, dass es ihnen nicht langweilig wurde. Das Thekenpersonal war gefordert. Hier hat die FZ-Band Unterstützung durch die Narrenzunft erhalten.

Am frühen Mittag wurden die Gäste bestens von den Musikanten der FZ-Band mit ihrer neuen Dirigentin Andrea Kiefer mit flotter Musik im Big-Band-Stil unterhalten. Für Andrea Kiefer war es der erste öffentlichen Auftritt mit der FZ-Band.

Viele Feste folgen

Das Schopfelenfest bildet den Auftakt zu den Sommerfesten der Dauchinger Vereine. Zum nächsten Fest lädt die Musikapelle mit Bläserjugend an Christi Himmelfahrt zu ihrem Vatertagsfest ins Dauchinger Neckartäle ein.

Weitere Sommerfeste planen der FC Dauchingen, die FZ-Band und die Narrenzunft über die Sommermonate. Weiter werden die Sänger des Gospelchores „Cross Notes“ zu ihrer Open-air-Veranstaltung auf den neuen Dorfplatz am 26. Juli einladen.