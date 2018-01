Dauchingen Zwei neue Ehrenräte bei den Teufeln

Dauchingen. Mit Holger Sauter und Michael Müller wurden zwei langjährige Teufel zu Ehrenräten ernannt. Holger Sauter wurde 1997 in den Narrenrat gewählt, er war Jugendleiter und wurde dann zum Zunftstüblewart ernannt. Dieses Amt hatte er viele Jahre inne, "in dieser Zeit hat er unser Zunftstüble zu dem gemacht, was es heute ist", dankte Zunftmeister Volker Ositschan. Die vergangenen vier Jahre war Holger Sauter Pressewart. Bei der Hauptversammlung 2017 stellte sich Holger Sauter nach 20 Jahren nicht mehr zur Wahl.

Michael Müller, "besser bekannt als MM oder de lange" wurde im Jahr 2000 in den Narrenrat gewählt. "Auch er hat in seiner Amtszeit mehrere Ämter ausgeübt", sagte Ositschan. Viele Jahre war er als erster Festwirt für die Bewirtung bei allen Festen, die von der Narrenzunft veranstaltet wurden, zuständig. Ein weiteres Amt in seiner Narrenratszeit war Archivar. "In dieser Zeit hat er unser Archiv mit allem was dazu gehört in Schuss gehalten", dankte der Zunftmeister.

Den Jugendorden gab es für Jana Bertsche, Chiara Hensel und Marc Sempert. Den Zunftorden in Bronze erhielten Bernd und Britta Dettinger, Luisa Engesser, Julia Fehrenbach, Philipp Förg, Ilona Griggel, Lisa-Maria Gruhl, Cornelia Henkemeyer, Anna Hermann, Yvonne Klemann, Günter Münch, Jürgen Ohnmacht, Eva-Maria Schleicher und Pia Tepass.