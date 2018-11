Dauchingen Zebrastreifen ja – aber wo genau?

Angeregt worden war der Zebrastreifen von zwei Familien, die im Gebiet Wittum wohnen. Hauptamtsleiter Andreas Krebs erläuterte die Rechtslage. Demnach habe es eine Verkehrsschau und auch eine Verkehrszählung gegeben. Während der seien sowohl hinreichend viel Verkehr und auch zumindest während einer Stunde ausreichend Fußgängerquerungen dokumentiert worden. Fazit: Die Straßenverkehrsbehörde würde sich der Einrichtung eines Zebrastreifens nicht verschließen.

Die Verwaltungsvorlage brachte als möglichen Ort des Übergangs eine Platzierung exakt vor dem Haupteingang des Rathauses in die Diskussion auf. Nachteil sei, dass mindestens einer der drei Stellplätze entlang der Straße aus Gründen der Einsehbarkeit entfallen müsste. Krebs’ Fazit: "Man muss grundsätzlich entscheiden, ob man den Fußgängerüberweg oder den Parkplatz haben will." Das sahen Günther Klotz und auch weitere Ratsmitglieder nicht so. Sie meinten, ein Überweg mehr in Richtung Butschhof wäre besser, im Zweifel gelte es, die Nutzer – in erster Linie wurde an Kinder auf dem Schulweg gedacht – dahingehend zu konditionieren, den Schulweg über den Butschof am alten Bachhäusle vorbei zu wählen und nicht mehr an der Germania entlang.

Bürgermeister Torben Dorn betonte, dass die Deißlinger Straße die einzige klassifizierte Straße im Ort ohne Fußgängerüberweg sei und von daher die Frage nur lauten könnte, wo, und nicht ob man einen Überweg anlege. Martin Geiger verwies darauf, dass man bei der Überlegung zur Platzierung zukünftige Fußgängerströme aus dem neuen Baugebiet Auf der Lehr berücksichtigen solle. Da gehe es weniger um den Weg in die Schule, wohl aber zum Kindergarten.