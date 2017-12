Dauchingen Wenn Senioren eine Reise planen

Endlich wird der Durchbruch geschafft

Auch die am Fuß verletzte Frau Bichl will Schmerzensgeld und kreuzt bei den Dreien immer wieder auf. Der Polizist wird misstrauisch und stellt unangenehme Fragen, denn zum einen trifft er die beiden Rentner von oben bis unten verstaubt an, und das andere Mal braucht Erwin schon ein treffendes Argument, um seinen eingebundenen Kopf zu rechtfertigen.

Doch mit einigen Tricks und mit Hilfe der jungen Masseurin Moni (Michaela Schleicher) schaffen sie den Durchbruch. Leider ist es der falsche Keller – Erwin landet im Marmeladenregal einer Nachbarin. Die Amateureinbrecher sehen ihre Reisepläne nun dahinrinnen. Es verlässt sie der Mut, weiterzumachen und auch Käthe sieht sich bestätigt, dass der Plan, ein Loch zu bohren, falsch war.

Doch plötzlich taucht Django (Philipp Förg) auf, ein junger Bursche, der in seinem jugendlichen Leichtsinn den Juwelier wirklich überfallen hat und nun in die Stube der drei Rentner flüchtet, weil ihm der Polizist auf den Fersen ist. Käthe zeigt keinerlei Respekt vor dem Räuber, und so kann der eintreffende Polizist diesem die Handschellen anlegen.

Zum Bedauern von Käthe stirbt auch noch ihre Nachbarin, die sie immer pflegte. So besorgt sie dieser ein stattliches Begräbnis. Doch die verstorbene Frau Prestele war nicht unvermögend und überließ der Käthe ein Kuvert mit reichhaltigem Inhalt – damit ist die Reisekasse dann doch gut gefüllt.

Nur über die Reisepläne können sich die drei Rentner noch nicht einigen. Auch die resolute Witwe Berta Bichl lässt nichts unversucht, um an ihren Eduard zu kommen, bis dieser den stürmischen Annäherungsversuchen nicht mehr stand hält.

Anhaltender Applaus war der Lohn für das Theaterstück, bei dem alle Schauspieler in ihren Rollen brillierten. Sehr viel und gute Arbeit hinter der Bühne leistete Angela Lamanna, sie war für die Maske zuständig. Als Souffleuse wirkte Tanja Gläser. Markus Hauser war für die Technik zuständig, Ihnen allen dankte Uwe Zimmermann im Namen der Musikkapelle.