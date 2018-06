Dauchingen Weg für Verschmelzung ist geebnet

Dauchingen. Die bereits vor einem Jahr eingeleitete Fusion soll rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft treten und die Zukunft der Bank und ihrer Mitarbeiter sichern. Leicht hatten es sich der Aufsichtsrat und die beiden Vorstandsmitglieder Frank Kohler und Lothar Birk nicht gemacht, den rund 2000 Kunden und 700 Mitgliedern eine zukunftsfähige Lösung für die Spar- und Kreditbank zu präsentieren. Doch nach Gesprächen mit mehreren angrenzenden Genossenschaftsbanken erwies sich die Verschmelzung mit der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau als optimale Lösung. Die schlechte Ertragslage, der erneute Rückgang bei den Kundeneinlagen und im Kreditgeschäft und die Tatsache mit der positiven Entwicklung der Wirtschaft nicht Schritt halten zu können, beflügelten die Fusions-Entscheidung der Verantwortlichen, war zu erfahren.

Vorstandsmitglied Frank Kohler wird mit Inkrafttreten der Fusion zum Prokuristen ernannt, die Übernahme aller Mitarbeiter ist gesichert. Vorstandsmitglied Lothar Birk wird bis zum 31. Dezember 2018 in Dauchingen bleiben und danach die Bank spätestens im zweiten Halbjahr 2019 in den Vorruhestand verlassen. Im Vorfeld der Abstimmung warben der Aufsichtsratsvorsitzende Roland Bertsche und die beiden Vorstandsmitglieder Lothar Birk und Frank Kohler für eine Fusion. Kohler berichtete von einem erfolgreichen Jahr der Kooperation beider Banken, das eine Kostenstabilität für die Kunden der Spar- und Kreditbank mit sich brachte. Die Kontoführungsgebühr reduzierte sich um 30 Prozent, die Betreuung der Gewerbe- und Firmenkunden verbesserte sich, die Vergabemöglichkeiten für Kredite vereinfachten sich, die Leistungsfähigkeit blieb erhalten. Nach der Fusion sei die Absicherung und Stärkung der Markstellung geplant, die den 60-prozentigen Kundenanteil, den die Bank im Vergleich mit den beiden weiteren Banken vor Ort in Dauchingen besitze, weiter stärke, ergänzte Kohler.

Lothar Birk berichtete aus den Fusionsergebnissen, die dem Standort Dauchingen für die nächsten fünf Jahre den Erhalt der Geschäftsstelle zusichern. Die Geschäftsanteile der Mitglieder behalten auch nach der Fusion ihre Gültigkeit. Nur für 170 Kunden ändert sich die Kontonummer, alle Lastschriftenmandate, Verträge und deren Inhalte bleiben gültig, und zu den bisherigen Ansprechpartnern kommen weitere Spezialisten für alle Geschäftsbereiche hinzu.