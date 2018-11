Dauchingen. Am kommenden Samstag, 17. November, findet in der Aula der Grund- und Werkrealschule, Lärchenweg 1, ein Warentauschtag statt. Warenannahme ist von 9.30 bis 11 Uhr, Warenmitnahme von 10 bis 13 Uhr. Bei dieser Börse tauschen gebrauchte, aber noch gut erhaltene und voll funktionsfähige Gegenstände kostenlos ihren Besitzer. Wer sich von seinen alten Gegenständen trennen möchte, kann diese am Warentauschtag zu den oben genannten Zeiten abgeben. Großmöbel bitte nicht anliefern, sie werden über eine Info an der Pinnwand vermittelt. Nicht angenommen werden Elektrogroßgeräte, Fernseher, Computer, Nachtspeicheröfen und Matratzen sowie defekte oder verschmutzte Waren. Der Warentauschtag wird durchgeführt von der GHS Dauchingen mit Unterstützung des Landkreises, Amt für Abfallwirtschaft.