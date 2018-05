Dauchingen Vier Verletzte Personen bei Frontalcrash

Dauchingen. Alle vier Autoinsassen wurden verletzt. Kurz vor 18 Uhr fuhr die 32-jährige Lenkerin eines BMWs auf der Bundesstraße von Trossingen kommend in Richtung Dauchingen. Aus bisher unbekannter Ursache kam die BMW-Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Audi frontal zusammen. Die Frau und ihr mitfahrender, vierjähriger Sohn wurden dabei leicht verletzt. Auch die beiden Insassen im Audi, 31 und 37 Jahre alt, kamen mit leichteren Verletzungen davon. Alle Vier wurden nach der notärztlichen Versorgung von mehreren Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt zirka 27 000 Euro beziffert. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden. Neben zwei Notärzten und mehreren Rettungswagen war auch die Feuerwehr Dauchingen mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften zur Unterstützung am Unfallort