Dauchingen Verein investiert rund 70 000 Euro

Aktuell werden die Plätze sechs und sieben saniert. Den Grundstein für die jetzige Anlage legte der Dauchinger Tennis-Club 1975 mit zwei Plätzen. In den folgenden Jahren wurde die Zahl auf sieben Courts erhöht, denn während des Boris-Becker- und Steffi-Graf-Booms war der Ansturm riesig. Nun wird aktuell wieder investiert, um zwei Plätze von Grund auf zu sanieren.

Wie Martin Geiger und Jörg Bahnmüller erläutern, wurde diese Maßnahme dringend notwendig, da sich diese zwei Plätze im hinteren Teil der Anlage gelegen, in östlicher Richtung um 20 Zentimeter gesenkt haben. Zudem habe sich das Ziegelmehl im Laufe der Jahre stark verdichtet und so das Spielen auf den Plätzen erschwert. Im Zuge dieser Sanierung wurde die komplette Bewässerungsanlage erneuert und die Steuerung der Bewässerung von manuell auf Halbautomatik umgestellt. Weitere bauliche Maßnahmen wurden gerade in den Herbst- und Wintermonaten erledigt, so musste der Gas-Tank an eine andere Stelle versetzt werden. Durch einen Hangrutsch, verursacht durch ein schweres Gewitter im vergangenen Jahr, wurde dieser beschädigt. Im Zuge dieser Umsetzungsmaßnahme wurde der im Keller des Clubhauses gelegene Wassertank stillgelegt und dafür eine größere Zisterne im Außenbereich gebaut.

Für die Bewässerungsanlage zu den Plätzen wurden 400 Meter Leerrohre und 700 Meter Erdkabel verlegt. Des Weiteren wurden die Hänge um Platz sechs und sieben von Wildwuchs gesäubert, der nördlich gelegene Hang befestigt und eine Sitzgelegenheit für Zuschauer geschaffen.