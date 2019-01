Dauchingen Tragende Säule im Leben der Gemeinde

Dieses kleine Jubiläum wird man am 9. Februar mit einem kleinen Stehempfang im Dauchinger Farrenstall feiern. Dass der Dauchinger Bürgerverein auf vielen Säulen steht, zeigen die zahlreichen Angebote für junge und ältere Bürger in Dauchingen. Dies wurde jetzt wieder in der Jahreshauptversammlung deutlich, als Vorsitzender Wilfried Keller mit seinem Vorstandsteam das letzte Jahr noch mal Revue passieren ließ. So unterstützte der Bürgerverein zu Beginn des letzten Jahres die Abholaktion von Weihnachtsbäumen der Landjugend mit einer Spende von 100 Euro.

Weiter spendabel zeigte sich der Bürgerverein im "Löwen" wo er zwei neue Armlehnstühle mit Rollen finanzierte. Auch an der Fahrzeugübergabe des Dauchinger Sozialvereines an die katholische Sozialstation beteiligte sich der Verein mit 2500 Euro. Auf zwei neue kulturelle wie auch sozial-medizinischen Angebote ist man besonders stolz, denn zum ersten Mal beteiligte man sich erfolgreich beim Kinderferienprogramm. Weiterhin stieß der Bürgerverein zusammen mit dem Sozialverein das Projekt "Augenbus", eine fahrbare ärztliche Untersuchungseinrichtung an. Auch dieses Gesundheits-Angebot erhielt guten Zuspruch in Dauchingen. Eine unvergessene Vorstellung war die Kulturveranstaltung mit Britta Martin und Uwe Spille: "Dementieren zwecklos". Die Patenschaft der Streuobstwiese, der "Montag im Löwen" und die Nachbarschaftshilfe wie auch die regelmäßigen Sprechstunden von Jochen Walter und Günther Reinelt zu Themen wie unter anderem Hilfsangebote – betreutes Wohnen zu Hause und vielem mehr, was die Senioren umtreibt, sind weitere Bausteine des rührigen Vereines. Hinter diesen Angeboten für die Bürger stehen viele ehrenamtliche Frauen und Männer, die sich mit großem Engagement in das soziale Netzwerk einbinden. Deshalb waren die Verantwortlichen befremdet, als durch das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg den vielen ehrenamtlichen Helfern mit der "Unterstützungsangebotsverordnung", die nun in diesem Jahr in Kraft tritt, ein ungebetenes Geschenk unter den Weihnachtsbaum gelegt wurde. Auch für das laufende Jahr steht schon einiges auf der Agenda des Bürgervereines. So wird wieder ein Kinderferienprogramm angeboten wie auch Fahrten in die nähere Region. Auch ein Boule-Turnier ist auf der von der Gemeinde wieder hergestellten Anlage geplant.