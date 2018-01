Dauchingen Teufel schnuppern Fasnachtsluft

Zunftmeister Volker Ositschan durfte hierzu viele Gäste aus befreundeten Zünften willkommen heißen. "Liebe Gäste, Freunde und Gönner der Narrenzunft, nach fast einem Jahr, genauer nach 311 Tagen ohne Fasnacht, darf ich Euch wieder zu unserem diesjährigen Abstauben herzlich begrüßen", begann der Zunftmeister seinen Count-Down. Die Dauchinger Dorfmusikanten unterhielten die "Narren" im Saal. Als sie dann den Trauermarsch zum Einzug der alten Fasnacht aufspielten, wurde es aus gegebenem Anlass ganz leise.

Nach eben 311 Tagen wurde der Sarg würdevoll auf die Bühne getragen und dort noch mal von jedem Staubkorn befreit. Nach diesem intensiven Zeremoniell stieg dann der Teufel, noch etwas wacklig auf den Beinen, aus dem Sarg, bis er Fasnachtsluft einatmete und dann mit einem Satz von der Bühne in den Saal sprang. Gleichzeitig stürmten über 80 große und kleine Teufel in die Halle, und mit dem Teufelsmarsch wurde so nun endlich die Fasnacht 2018 eröffnet. Über die Ehrungen werden wir noch berichten.