Ganz im Zeichen von Musik und Tanz stand das kleine aber feine Schulfest am vergangenen Samstag, bei dem die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule in Dauchingen die Ergebnisse der Tanz-Projekt-Woche den Eltern und Verwandten vorstellten. Unter Anwesenheit von Bürgermeister Torben Dorn folgte dann zunächst in der Sporthalle, danach im Foyer ein Tanz-Highlight nach dem anderen. Besonders beeindruckend waren die pfiffig formulierten theoretischen Erklärungen zu verschiedenen Tanzarten. Hier hatten die Dritt- und Viertklässler die Zuschauer immer wieder zu Beifallsstürmen hingerissen. Ob Tango, Cha-Cha-Cha oder Breakdance, ob Walzer oder Zumba, die Kids erklärten und präsentierten die Tänze perfekt. Der Funke sprang von den tanzenden Schülern auf Eltern und Verwandte über. Großen Beifall fand der Tanzworkshop bei den Eltern, im Bild rechts wird gerade der Walzer vorgeführt Foto: Jörg-Dieter Klatt