Dauchingen Strom wird gespart

Um dieses Projekt nun abzuschließen, steht die Ertüchtigung aller Pendelleuchten an sämtlichen Ortsdurchgangsstraßen sowie der Überspannleuchten in mehreren Ortsstraßen an. Eine Verbesserung der Ausleuchtung der bestehenden Straßenlampen konnte bis vor etwa drei Jahren nur mit dem Tausch der Leuchtmittel in HQL –Technik (veraltete Quecksilberdampfleuchten) erzielt werden, deren Produktion ausläuft und deren Betrieb mit einem hohen Stromverbrauch einhergeht. Mit dem Leuchtmitteltausch der Pendelleuchten wäre ein hoher Arbeitsaufwand aufgrund der großen Mast- und dementsprechenden Montagehöhe verbunden gewesen, da hierzu eine Arbeitsbühne obligatorisch ist. Die Gemeinde hat deshalb den Tausch zurückgestellt, bis geeignete LED-Aufsatzleuchten zur Verfügung stehen. Nachdem die technischen Voraussetzungen gegeben waren, wurde im vergangenen Jahr mit der konkreten Planung begonnen. Der Gemeinderat hat für das Projekt in den aktuellen Haushalt Mittel in Höhe von 90 000 Euro eingestellt. 15 000 Euro Zuschuss gibt es. Die Ausschreibung gewann die heimische Firma Stähle mit dem günstigsten Angebot in Höhe von 98 700 Euro. Die Maßnahme umfasst den Tausch von 95 Straßenaufsatzleuchten, davon 83 Peitschenmas- und zwölf Seil- oder Überspannleuchten. Das Einsparpotenzial durch die neue LED-Technik liegt bei 30 561 kWh pro Jahr. Das entspricht einer jährlichen Kosteneinsparung von 6418 Euro und einer CO2-Einsparung von 18,05 Tonnen pro Jahr. Die Amortisationszeit beträgt somit etwa 13 Jahre.