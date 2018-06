Dauchingen Streit gibt es in den besten Familien

Doch wie viel Streit ist normal? Geht es auch ohne Streit? Und wie finde ich eine gute Lösung? In einem kurzweiligen Vortrag beantwortete Alexandra Ben, ausgebildet als systemischer Master-Coach und Lern- und Motivationstrainerin diese Fragen und erläuterte, wie man mit Kleinigkeiten einen Streit vermeiden oder in positive Bahnen lenken kann. Alexandra Ben erklärte verschiedene Verhaltensweisen von Eltern in Streitsituationen anhand praktischer Beispiele. In einer offenen Diskussionsrunde beantwortete sie eine Reihe Fragen zu bestimmten Stresssituationen im Familienalltag und bot Lösungen an.

Das Elterncafé besteht seit der Erweiterung des Kindergartens zum Familienzentrum Dauchingen im Jahr 2015. Es ist als offener Treff für Eltern von Kindern bis zum Grundschulalter gedacht. Die Idee stammt aus dem Landesprogramm "Stärke" und wird durch dieses auch finanziert.

Im Elterncafé werden verschiedene Themen zur Entwicklung von Kindern angeboten sowie zum manchmal stressigen Familienalltag. In lockerer Atmosphäre findet ein Erfahrungsaustausch statt. Aber auch zu sonstigen Themen gibt es Vorträge, etwa zum Schutz im Internet, der Wirkung von Farben, Entspannungsmöglichkeiten oder zur Gesundheit. Für Zugezogene ist es eine Möglichkeit, schnell in Kontakt mit anderen Eltern zu kommen und sich über das vielfältige Vereins- und Freizeitangebot in Dauchingen zu informieren.