Dauchingen Stolz auf Nachwuchs

Wie von Jugendwart Uwe Bertsche bei der Hauptversammlung betonte, hat die Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr 38 Feuerwehrproben durchgeführt. Diese bilden die Grundlagen für das praktische und theoretische Wissen – unter anderem bei den Löscheinsätzen.

Natürlich steht das kameradschaftliche Miteinander im Mittelpunkt. Schlittenfahrten, Nachtwanderung oder Zeltlager in Fützen sind nur einige Events, die die Gruppe miteinander erleben durfte.

Ihr Können präsentieren die Jugendlichen immer an der Feuerwehrkilbig, an der sie mit effektvollen Showübungen die Zuschauer in ihren Bann ziehen.