Dauchingen Stimmungsvolle Klänge in evangelischer Kirche

"Kunterbunt", so das Thema des Abends, spiegelte sich in den bunten Hemden und Blusen der Spieler wider, aber auch im Programm, das vielfältig durch musikalische Epochen führte. Der Bogen spannte sich über die Renaissance und den Barock bis zur Spätromantik hinein in die heutige Musikepoche.

Mit den Stücken "Pleasant Moments", "Ocean Drive" und "Rumba del Camino" entführte der Posaunenchor in die Welt der modernen Tanz- Rhythmen wie Swing, Rumba und Pop-Beats.

Das Publikum in der vollbesetzten Kirche war bereit, sich mit Genuss auf den bunten Melodienreigen einzulassen und sparte nicht mit Applaus. Die Jungbläser saßen währenddessen ganz gespannt in der ersten Reihe und harrten auf ihren ersten Auftritt. Auf diesen Moment war auch ihr Ausbilder Günther Klotz gespannt, denn seine "Mädels-Power" gehen erst seit einem halben Jahr in den Musikunterricht.