Dauchingen Sophie Hoch in "Mission Gold"

Dauchingen. Hochkarätige Ehrungen gab es bei der Musikkapelle Dauchingen im Rahmen des Frühjahrskonzertes. Egon Bäurer, stellvertretender Präsident des Blasmusikverbandes, zeichnete zwei aktive Musiker aus Bäurer stellte dieses Doppelkonzert als ein Ereignis der besonderen Art dar, denn da sei zum einen die Jugendkapelle mit ihrer Dirigentin Berit Kumkar und Ausbilderin vieler Musikschüler in der Bläserjugend und zum anderen die Gesamtkapelle mit ihrem Dirigenten Gabor Fehervari. Gerade die Jugendkapelle bilde ein solides Fundament für die spätere Karriere in der Hauptkapelle. Im Verband sei man froh, dass die Leistungsabzeichen eine große Akzeptanz erfahren. Und es freue ihn sehr, dass in den Reihen der Jugend- wie auch Gesamtkapelle ein "Goldmädchen sitzt, dem ich das Leistungsabzeichen in Gold mit dazu gehörender Urkunde überreichen darf", so Bäurer.