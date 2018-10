Dauchingen Sie übernehmen Dienst am Altar

Dauchingen. Neubeginn und Abschied bei den Dauchinger Minis: Vikar Adalbert würdigte bei der Verabschiedung der ausscheidenden und der Aufnahme der neuen Ministranten deren Arbeit, die zu den Gottesdiensten ihren Dienst am Altar verrichten. Längst ist es nicht nur die Mitgestaltung bei den Gottesdiensten, sondern auch die Kameradschaft, die in den Jahren, in denen die Minis aktiv am kirchlichen Leben teilnehmen, entstanden ist, die den Wert des Ehrenamtes ausmachen.