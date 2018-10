Dauchingen Sie übernehmen den Dienst am Altar

Dauchingen. Längst ist es nicht nur die Mitgestaltung der Feierlichkeiten bei den Gottesdiensten, sondern auch die Kameradschaft, die in den Jahren, in denen die Minis aktiv am kirchlichen Leben teilnehmen, entstanden ist, die den Wert des Ehrenamtes ausmachen. Gerade die gemeinsamen Ausflüge oder die Ministranten-Wallfahrten prägen diesen Lebensabschnitt.

So schwebte schon ein bisschen Wehmut mit, als Annika Köpp ihre Ministranten-Kameraden verabschiedete, die zum großen Teil schon mehr als zehn Jahre ihren Dienst am Altar verrichteten.

Das sind: Daniel Mazzucca, Markus Ohnmacht, Dominik Messner, Daniel Laqua, Tobias Nottensteiner sowie Lara Mayer und Vanessa Kretzalek, Timo Adolf und Carola Köpp. Daniel Laqua und Tobias Nottensteiner, waren seit vier Jahren die Oberminis. Dieses Amt übernehmen nun Sabina Zimmermann und Jakob Wangler.